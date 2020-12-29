"2020'de 12 bin metrekare yeşil alanı Tuzlaların hizmetine sunduk" - Son Dakika

"2020'de 12 bin metrekare yeşil alanı Tuzlaların hizmetine sunduk"

29.12.2020 13:33

2020 yılında Tuzla Belediyesi, toplam 12 bin metrekare yeşil alanı ilçe halkının hizmetine sundu.

2020 yılında Tuzla Belediyesi, toplam 12 bin metrekare yeşil alanı ilçe halkının hizmetine sundu. Tuzla'da kişi başına düşen spor alanı ve yeşil alan miktarının İstanbul ortalamasının çok üstünde olduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bir yıl boyunca toplam 7 tane yeni park yaptık. Ayrıca 16-17 tane park ve sahanın revizyonunu tamamladık. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar ile birlikte, 2020 yılında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret sarf ettik. Yeşil alan ve spor alanı miktarını artırarak, tüm parklarımızın revizyonunu tamamladık" dedi.

Tuzla Belediyesi, 2020 yılında yaptığı çalışmalar ile İstanbul ve Tuzlalı vatandaşlara yeni parklar, oyun alanları ve yeşil alanlar kazandırdı.

Pandemi döneminde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız veren Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde 7 yeni parkı hizmete açarken, 3 revize park ile çok sayıda yeşil alanlar oluşturarak 12 bin 119 metrekare yeşil alanı daha Tuzla halkının hizmetine sundu. Yapılan parklar ile beraber toplam park sayısı 136'ya yükseldi.  Ayrıca gençlerin ve çocukların beden sağlığı, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini kolaylaştırmak ve deşarj olmalarını sağlamak amacıyla 7 yeni açık hava spor sahası ve 11 sahayı yenilenerek toplamda 6 bin 188 metrekarelik saha yapımını gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin uygulandığı alanlarda toplam 2 milyon 12 bin 596 metrekarelik alan ise özel sıvılar ile dezenfekte edildi. Bu sayede parkları kullanan her yaştan vatandaşın sağlığı da korunmuş oldu.

"2020 YILINDA EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İÇİN GAYRET ETTİK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, pandemi şartlarına rağmen, Tuzlalılara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi. "2020 yılı özellikle zor geçti. 2020 yılındaki pandemi süreci ile beraber gerek dünyadaki gerek jeopolitik konumumuzdaki ekonomik değerlendirmeler ve iniş çıkışlara rağmen biz 2020 yılında Tuzla'da hizmetlerimizi online olarak sunmaya çalıştık. Pandemi nedeniyle ne kadar evlerimize kapanıyor olsak bile sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi vatandaşlarımız ile paylaşarak bu süreci beraber atlatmaya çalıştık. Ama hizmetlerimize de ara vermedik. Hizmet etmeye devam ettik. Bugün parklarımızdan bir tanesindeyiz. Bir yıl boyunca toplam 7 tane park yaptık. Toplamda 16-17 tane park ve sahanın revizyonu yaptık. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar ile birlikte, 2020 yılında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret sarf ettik. Yeşil alan ve spor alanı miktarını artırarak, tüm parklarımızın revizyonunu tamamladık" dedi.


2020'de 12 bin metrekare yeşil alanı Tuzlaların hizmetine sunduk
2020'de 12 bin metrekare yeşil alanı Tuzlaların hizmetine sunduk
2020'de 12 bin metrekare yeşil alanı Tuzlaların hizmetine sunduk

Tuzla Belediyesi, İstanbul, oyunlar, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '2020'de 12 bin metrekare yeşil alanı Tuzlaların hizmetine sunduk' - Son Dakika


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