Son Dakika Haberleri: 2020'de kupayı almak için daha iyi olacağız
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2020'de kupayı almak için daha iyi olacağız

14 dakika önce

Alman milli takım kaptanı ve kalecisi Manuel Neuer ve defans futbolcusu Jonathan Tah dün basın toplantısı düzenledi.

2020'de kupayı almak için daha iyi olacağız, System.String[]
Alman milli takım kaptanı ve kalecisi Manuel Neuer ve defans futbolcusu Jonathan Tah dün basın toplantısı düzenledi. Manuel Neuer, gruplarında ilk maçı Hollanda ile yaptıklarını ve galip geldiklerini hatırlatarak, hedeflerinin bu iki maçta da galip gelmek oludğunu söyledi. Avrupa Şampiyonu olmak istediklerini belirten Neuer "2020'de kupayı almak için daha iyi olacağız" dedi.

Neuer, hastalığı nedeniyle milli takım başında bulunmayan Teknik Derektör Joachim Löw için oynayacaklarını belirterek "Bize güvenmesi gerektiğini göstermek istiyoruz. O biliyor, takımda iyi ve süper kişiliklerin bulunduğunu ve takımın onunu için galip gelmek istediğini" dedi.

Her iki maçta da kaleye geçmesi beklenen Neuer, kendisine ihtiyaç olduğu sürece futboldan kopmayacağını da kaydetti. Almanya'nın her iki maçı da saat 20.45'de oynanacak.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:03 
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