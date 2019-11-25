2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşandıktan sonra çocuğunu göremeyenlerin icraya para ödeyerek çocuğunu görebilmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılacağını açıklayarak, "Bu konuda bir harç alınmaması yönünde bir kararımız var. Çocuk teslim merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda çocuğu anne veya babaya teslim edip, uzmanlar eşliğinde alınması konusunda bir çalışma ikinci yargı paketinde yer alacaktır" dedi.



Adalet Bakanı Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Gül, FETÖ'den tutuklanan ve bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan NASA çalışanı Serkan Gölge ile Rahip Brunson'la ilgili eleştirilere ilişkin, "Adı geçen kişi dört yıl hapis cezası almıştır, Türk yargısı tarafından onaylanmıştır. Yatması gereken süreyi yattıktan sonra (Serkan Gölge) cezaevinden 29 Mayıs'ta tahliye olmuştur. Mahkemenin verdiği cezayı çekmiştir ve yine usul kanunlarına göre, infaz kanunlarına göre cezaevinden çıkmıştır. Burada Türk yargısına oradan geldi buradan geldi, Türk yargısı hiçbir yerden talimat almaz, hiçbir yerden emir almaz. Türk yargısı dosyaya göre karar verir. Rahip Brunson üç yıl ceza almıştır. Bu cezayı yattıktan sonra tahliye olmuştur" ifadelerini kullandı.



Şartlı indirim konusundaki soruya Gül, "AK Parti grubunun da bu konuya çalıştığını biliyorum. Af içermeyen, toplumun her kesimini ilgilendirdiği için bu konu siyaseten verilecek bir konudur. Grubun, siyasi partilerin iradesiyle, Meclisin iradesiyle oluşacak konudur" cevabını verdi.



Boşanan anne babalar arasında çocukların teslimine ilişkin de Gül, "Çocuklarını göremeyen anne veya baba mahkemeye başvurarak, icraya bir bedel ödeyerek çocuğunu görebiliyordu. Bu konunun ortadan kalkmasını hükümet olarak da konuştuk. Bu konuda bir harç alınmaması yönünde bir kararımız var. Çocuk teslim merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda çocuğu anne veya babaya teslim edip, uzmanlar eşliğinde alınması konusunda bir çalışma ikinci yargı paketinde yer alacaktır" dedi.



İcrada borçlunun malını satma yetkisine yönelik soruya ise Gül, "Borçluya mevcut metinden farklı olarak kesinleşen kıymet takdiri üzerinden öncelikli alacakları geçmek suretiyle yüzde 80'nin üzerinde alıcı bulunması durumunda haricen satış yapabilme imkanı vermeyi hedefliyoruz. Bu haliyle satış yapması durumunda masraflardan kurtulacak, borç artmayacak" yanıtını verdi.



"Mahkeme ilanlarının gazetede yayınlanmasından vazgeçilecek mi?" sorusu üzerine Bakan Gül, "İcra ilanlarının, diğer kararların gazetelerde yayınlanması hususunda ikinci yargı paketinde herhangi bir düzenlememiz yok. Sadece elektronik ortamda yayınlanması ve elektronik ortamda yayınlanmasından sonra belli ortamlarda satışın, sürecin hızlanması ile ilgili reform düşünüyoruz. Onun ötesinde gazetelerin yapmış olduğu yayınlar devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA