2020 Nobel Tıp Ödülü'nü Hepatit C virüsünün keşfine katkıda bulunan 3 bilim insanı kazandı - Son Dakika

2020 Nobel Tıp Ödülü'nü Hepatit C virüsünün keşfine katkıda bulunan 3 bilim insanı kazandı

2020 Nobel Tıp Ödülü'nü Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice kazandı.

2020 Nobel Tıp Ödülü'nü Hepatit C virüsünün keşfine katkıda bulunan 3 bilim insanı kazandı, System.String[]

2020 Nobel Tıp Ödülü'nü Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice kazandı.

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, Amerikalı virologlar Alter ve Rice ile İngiliz bilim insanı Houghton'un "Hepatit C virüsünün keşfinden ötürü" 2020 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.

Bilim insanlarının keşfi sayesinde bugün virüs için çok hassas kan testlerinin mevcut olduğu ve bunların dünyanın birçok bölgesinde kan nakli sonrası hepatit vakalarını ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Bu yılki Nobel tıp ödülünün, tıbbi araştırmaların toplumlar ve ekonomiler için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ayrı bir anlam taşıdığı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne göre (DSÖ), dünyada 70 milyonun üzerinde hepatit vakası bulunuyor ve her yıl bu virüs nedeniyle 400 bin kişi hayatını kaybediyor.

Hepatitin, karaciğer enflamasyonu ve kanserinin başlıca nedeni olduğu belirtiliyor.

Nobel Tıp Ödülü, 2019'da hücre alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verilmişti.

Nobel Tıp Ödülü

1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.

Nobel Tıp Ödülünün en genç kazananı, 1923 yılında insülinin keşfinden ötürü 32 yaşındaki Frederick G. Banting oldu.

1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C, Nobel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2020 Nobel Tıp Ödülü'nü Hepatit C virüsünün keşfine katkıda bulunan 3 bilim insanı kazandı - Son Dakika

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