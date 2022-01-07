2022 Pekin Kış Olimpiyatları için kota alan sporcular Gerede Belediye Başkanı Allar'ı ziyaret etti - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na kota alan Geredeli milli sporcular Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ı ziyaret etti.

Allar, Erzurum'da düzenlenen olimpik seçmelerde kayaklı koşu branşında mücadele ederek Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan sporcuları ve antrenör Haydar Çetinkaya'yı kabul etti.

Ziyarette konuşan Allar, sporcuların Türkiye'yi temsil edecek olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Kış olimpiyatlarına ikinci defa katılacak olan Ayşenur Duman ise "Olimpiyatlarda ikinci defa yer alacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türk halkından dua talep ediyoruz. Biz çok çalıştık, üstümüze düşeni yaptık ve katılmaya hak kazandık. İnşallah Pekin'de başarılı olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Allar, ziyaretin sonunda milli sporculara çeşitli hediyeler takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.