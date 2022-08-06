Samsung Galaxy S23 en güçlü telefon olmaya geliyor!

Samsung, Galaxy S22 ile yakaladığı başarıyı, Galaxy S23 modelinde de sürdürmeyi hedefliyor. Koreli üretici, Galaxy S23 ailesi üzerinde çalışmalarını yürütmeye devam ederken, her geçen gün yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Samsung'un yeni amiral gemisi modelinin tanıtımı yaklaşırken, iddialar da güçleniyor.

Samsung Galaxy S23, Snapdragon 8 Gen 2 ile fark yaratacak

Gelen bilgilere göre Samsung yeni amiral gemisi modelinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanacak. Henüz piyasaya sürülmeyen yeni işlemcinin 2022 yılının son aylarında görücüye çıkması bekleniyor. 2023 yılının Şubat ayında tanıtılması planlanan Samsung Galaxy S23'ün de Qualcomm'un en yeni ve güçlü işlemcisi ile donatılacağı düşünülüyor.

Galaxy S23 Ultra'nın özellikleri şekilleniyor!

Samsung Galaxy S23, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanacak ilk telefon olabilir. Son gelen raporlar doğrultusunda Samsung, Galaxy S Serisi modellerinde kendi ürettiği Exynos yerine Qualcomm imzalı işlemcilere yer verecek.

Koreli üreticinin yeni amiral gemisi modelinin tüm serilerinde Snapdragın 8 Gen 2 işlemciye yer vermesi oldukça muhtemel görünüyor. Böylelikle Galaxy S23, Android dünyasının en önemli işlemcisini ilk kez kullanacak olması dolayısıyla en güçlü telefon olarak da nitelendirilebilir. Qualcomm'un da bu anlaşmadan oldukça büyük bir kazanç elde etmesi muhtemel görünüyor.

Şu anda piyasadaki amiral gemisi modeller ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye sahip. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan OnePlus 10T modelinde de yine bu işlemciye yer verilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde çıkacak tüm üst düzey telefonlarda da yine bu işlemciye yer verilecek.

Snapdragon 8+ Gen 1 ile önemli performans rakamlarına ulaşan Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 ile bizlere neler sunacağı büyük merak konusu. Peki siz yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemci hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23 en güçlü telefon olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.