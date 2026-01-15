2025 Aralık Sıcaklık Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2025 Aralık Sıcaklık Rekoru

2025 Aralık Sıcaklık Rekoru
15.01.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Aralık'ında ortalama sıcaklık 6,3°C ile 55 yılın en sıcak 12. aralığı oldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre; 2025 yılı aralık ayı ortalama sıcaklığı 1,5 derece artışla 6,3 derece olarak ölçüldü. 2025 Aralık ayı, son 55 yılın en sıcak 12'nci ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılı aralık ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre; 2025 yılı aralık ayında ortalama sıcaklıklar, Edirne, Kadıköy, Gökçeada, Bodrum, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Cihanbeyli, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çorum, Boyabat, Tosya, Nallıhan, Beypazarı, Erzurum, Ağrı, Arapgir, Çemişgezek çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. 1991-2020 normalleri aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,8 derece olurken, 2025 yılı aralık ayı sıcaklığı ise 6,3 derece ile normallerinin 1,5 derece üzerinde gerçekleşti. 2025 yılı aralık ayı, son 55 yılın en sıcak 12'nci aralık ayı olarak kayıtlara geçti. Aralık ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 25,7 derece ile Van'da, en yüksek sıcaklık ise 25,6 derece ile Hatay'da ölçüldü.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Aralık Sıcaklık Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Kameralar önündeki cinayette karar çıktı İşte 17’lik katillere verilen ceza Kameralar önündeki cinayette karar çıktı! İşte 17'lik katillere verilen ceza
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
İBB’de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

10:56
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’i küplere bindirdi
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 11:07:39. #7.11#
SON DAKİKA: 2025 Aralık Sıcaklık Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.