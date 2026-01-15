2025 Bütçesi: Vergi Gelirleri %51.3 Arttı

Merkezi yönetim bütçesinde vergi gelirleri, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 51,3 artarak 11 trilyon 49 milyar 467 milyon liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Aralık 2024'te 1 trilyon 710 milyar 393 milyon lira iken, geçen yılın aralık ayında yüzde 4,8 artışla 1 trilyon 792 milyar 33 milyon liraya çıktı. Böylece, 2025'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 12,2'si kullanılmış oldu.

Aralık 2024'te 755 milyar 594 milyon lira, geçen yılın aynı ayında ise 411 milyar 468 milyon lira faiz dışı açık verildi.

Faiz hariç bütçe giderleri, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak, 1 trilyon 675 milyar 361 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024'ün aynı ayında yüzde 16,6 iken, geçen ay yüzde 13,1 olarak hesaplandı.

Aralık 2025'te personel giderleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 artarak 235 milyar 553 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 3 trilyon 475 milyar 521 milyon lira ödeneğin yüzde 6,8'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 36,3 artışla 37 milyar 653 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 434 milyar 991 milyon lira ödeneğin yüzde 8,7'si kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 23 milyar 745 milyon lira ödeneğin yüzde 20'si harcandı. Aralık 2025'te, yüzde 35,7 artışla 204 milyar 579 milyon lira mal ve hizmet alım gideri gerçekleşti.

Cari transferler, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,2 artarak, 628 milyar 786 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 5 trilyon 813 milyar 438 milyon lira ödeneğin yüzde 10,8'i kullanıldı.

Aralık 2025'te 334 milyar 214 milyon lira sermaye gideri yapılırken sermaye transferi 146 milyar 33 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri de 88 milyar 543 milyon lira oldu. Faiz giderleri bir önceki yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 55 artışla, 116 milyar 672 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, bir önceki yılın aralık ayında 879 milyar 546 milyon lira iken geçen yılın aynı ayında, yüzde 43,7 artarak, 1 trilyon 263 milyar 894 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin aralık ayı gerçekleşme oranı 2024'te yüzde 10,4 iken geçen ay yüzde 9,9 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay Aralık 2024'e göre yüzde 47,9 artarak 1 trilyon 47 milyar 466 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı, 2024'te yüzde 9,6 iken geçen ay yüzde 9,4 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 31,4 artarak, 184 milyar 217 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 26 milyar 700 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 5 milyar 511 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 53,9, kurumlar vergisi yüzde 37, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 59,5, özel tüketim vergisi yüzde 37,3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 36,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 46, damga vergisi yüzde 54,7, harçlar yüzde 58,1 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 51 arttı.

Ocak-Aralık 2025 dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri, Ocak-Aralık 2024 döneminde 10 trilyon 780 milyar 614 milyon lira iken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 35,7 artışla 14 trilyon 634 milyar 607 milyon liraya yükseldi. Böylelikle, 2025'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 99,3'ü kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri, ocak-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,3 artarak, 12 trilyon 580 milyar 225 milyon liraya çıktı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 98,4 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, söz konusu dönemde, yüzde 36,3 artışla 3 trilyon 633 milyar 949 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 3 trilyon 475 milyar 521 milyon lira ödeneğin yüzde 104,6'sı kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,8 artarak, 454 milyar 402 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 434 milyar 991 milyon lira ödeneğin, yüzde 104,5'i kullanılmış oldu.

Ocak-Aralık 2025 döneminde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 23 milyar 745 milyon lira ödeneğin, yüzde 104,5'i harcandı. Bu dönemde, yüzde 43,2 yükselişle 1 trilyon 69 milyar 751 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler, yüzde 40 artarak 5 trilyon 408 milyar 369 milyon liraya çıktı. Bütçede öngörülen 5 trilyon 813 milyar 438 milyon lira ödeneğin yüzde 93'ü kullanıldı. Söz konusu dönemde, 1 trilyon 343 milyar 606 milyon lira sermaye gideri, 360 milyar 136 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri de 310 milyar 13 milyon lira olarak hesaplandı. Faiz giderleri, yüzde 61,7 artarak, 2 trilyon 54 milyar 382 milyon lira olarak belirlendi.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise bir önceki yılın ocak-aralık döneminde 8 trilyon 672 milyar 832 milyon lira iken geçen yılın aynı döneminde, yüzde 48 artışla, 12 trilyon 835 milyar 477 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin ocak-aralıkta dönemi gerçekleşme oranı 2024'te yüzde 102,8 iken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 100,3'e geriledi.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde, bir önceki yılın ocak-aralık dönemine göre yüzde 51,3 artarak 11 trilyon 49 milyar 467 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 99,2 olarak kayıtlara geçti.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri de yüzde 27,1 artarak, 1 trilyon 446 milyar 607 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 272 milyar 714 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 66 milyar 689 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 84,2, kurumlar vergisi yüzde 37,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 56,7, özel tüketim vergisi yüzde 39,5, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 60,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 29,3, damga vergisi yüzde 52,8, harçlar yüzde 62,5 ve diğer vergi gelirleri yüzde 44,4 artış gösterdi.

