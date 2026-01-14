2025'in En Etkileyici Fotoğrafları Oylamaya Sunuldu - Son Dakika
2025'in En Etkileyici Fotoğrafları Oylamaya Sunuldu

2025\'in En Etkileyici Fotoğrafları Oylamaya Sunuldu
14.01.2026 10:18
Karabük Başsavcısı Akman, 'Yılın Kareleri' oylamasında dikkat çeken fotoğrafları değerlendirdi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akman, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçti.

Akman, "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansı çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Başsavcı Akman, özellikle "Gazze: Açlık" kategorisindeki her karenin ayrı bir hüzün barındırması nedeniyle tercih yapmakta zorlandığını söyledi. Akman, diğer kategorilerde de birbirinden güzel fotoğraf karelerinin yer aldığını kaydetti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

