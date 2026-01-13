2025 Su Ürünleri İhracatı 4 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
Ekonomi

2025 Su Ürünleri İhracatı 4 Milyar Doları Aştı

13.01.2026 12:20
Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri 2025'te 4,06 milyar dolar ihracat yaptı, hedef 4,3 milyar.

Su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörünün 2025'teki ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 artarak 4 milyar 46 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre sektör, 2024'te 3 milyar 862 milyon dolar ihracat yaptı. 2025 yılındaki ihracatını 2024'e göre yaklaşık yüzde 5 artıran Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü dış satımını 4 milyar 46 milyon dolara taşıdı.

EİB üyesi firmalar ise 1 milyar 840 milyon dolarlık payıyla sektör ihracatının yüzde 45'ini karşıladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünlerinin 2 milyar 243 milyon dolarlık dış satımıyla sektör ihracatında yüzde 55'lik payı aldığını belirtti.

Kanatlı ve yumurta sektörünün 1 milyar 120 milyon dolar ihracat yaptığını ifade eden Kızıltan, şunları kaydetti:

"Kanatlı eti ihracatı yüzde 8'lik artışla 671 milyon dolardan 723 milyon dolara tırmanırken, yumurta ihracatı 2025 yılında yüzde 14'lük düşüşle 463 milyon dolardan 397 milyon dolara geriledi. Süt ve süt ürünleri sektörü ihracatını yüzde 13 artırarak 363 milyon dolardan 409 milyon dolara taşıdı. İhracatını yüzde 60 artırarak 47,4 milyon dolardan 78 milyon dolara çıkaran süt tozu süt ürünleri ihracatın lokomotif oldu. Bal üretiminde dünya ikincisi olan Türkiye, 2025 yılında 33,5 milyon dolarlık bal ihracatına imza attı."

Kızıltan, 2026 yılı ihracat hedefinin 4,3 milyar dolar olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

