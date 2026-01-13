2025'te 33 İl 1 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

2025'te 33 İl 1 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

13.01.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını açıkladı.

(ANKARA)Ticaret Bakanlığı, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen 2025 yılı Ocak–Aralık döneminde 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 46 ilde ise mal ihracatının arttığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı ihracat verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri, jeopolitik gerginlikler ve belirsizliklere rağmen Türkiye'nin ihracat performansının sürdürdüğü vurgulanarak, "2025 yılı Ocak–Aralık döneminde 33 ilimiz 1 milyar doların üzerinde mal ihracatı yapmış, 46 ilimizde de ihracatımız artmıştır" denildi.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısının 31 olduğunu hatırlatarak, 2025 yılında Bolu ve Giresun'un da bu gruba dahil olmasıyla sayının 33'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İstanbul, 5 milyar 688 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli, 3 milyar 6 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir, 1 milyar 981 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa, 1 milyar 882 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise 1 milyar 770 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

2025 Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet illeri bazında ihractta en fazla artış bazında incelendiğinde, Kocaeli, 3 milyar 102 milyon dolarlık artışla birinci il; Ankara, 1 milyar 978 milyon dolarlık artışla ikinci il; Çorum, 1 milyar 898 milyon dolarlık artışla üçüncü il; Bursa, 1 milyar 734 milyon dolarlık artışla dördüncü il; İstanbul ise 805 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.

Ticaret Bakanlığı olarak; yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir ihracat hedeflerimiz doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya, ihracatımızı ülkemizin dört bir yanına yayacak adımları atmaya devam ediyoruz. Yerelde üretimi ve istihdamı güçlendiren bu anlayışla, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'te 33 İl 1 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:22:34. #.0.5#
SON DAKİKA: 2025'te 33 İl 1 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.