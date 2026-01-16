2025\'te Balıkesir\'de 691 Bin Araç Trafikte

TÜİK Balıkesir'de 2025 yılında trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 691 bin 863 olduğunu açıkladı. Türkiye'de de 2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı.

Türkiye'de 2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) den yapılan açıklamada Balıkesir'de 2025 yılında trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 691 bin 863 olurken, Türkiye geneleninde 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı.

Türkiye'de 2025 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 52,5 artarak 55 bin 907 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan ve trafikten kaydı silinen motorlu kara taşıtı sayısı 55 bin 907 olduğu açıklandı.

Aralık ayında 248 bin 205 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 59,3'ünü otomobil, yüzde 23,6'sını motosiklet, yüzde 12,9'unu kamyonet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,5 arttı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 53,3, kamyonette yüzde 37,5, traktörde yüzde 26,8, minibüste yüzde 19,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 10,3, motosiklette yüzde 6,8, otobüste yüzde 3,3 ve kamyonda yüzde 2,9 arttığı açıklandı. - BALIKESİR