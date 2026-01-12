2025'te Otomotiv Satışları Güçlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

2025'te Otomotiv Satışları Güçlenecek

12.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Baş, 2025'te otomotiv satışlarının güçlü bir büyüme alanı sunduğunu belirtti.

Auto Kale Ekspertiz Yönetim Kurulu Üyesi Ege Baş, 2025 yılı otomotiv satış performansının, sektörün geleceği için güçlü bir büyüme zemini oluşturduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Auto Kale Ekspertiz, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan 2025 yılı otomobil ve hafif ticari araç satışına ilişkin raporu değerlendirdi.

Rapora göre, Türkiye'de 2025 yılında toplam 1 milyon 368 bin 400 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu dönemde 386 bin 536 yerli, 981 bin 864 ithal araç satılırken, günlük ortalama araç satışı 4 bin seviyesinde oldu. Satış hacminde ekonomik büyüklüğün ise 1,5 trilyon liranın üzerinde olduğu hesaplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Baş, otomotiv satışlarında yıllık artışın sektör ve Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu belirtti.

Geçen yılın otomotiv sektörü açısından toparlanma ve dönüşümün hissedildiği bir dönem olduğunu vurgulayan Baş, pazarın yüzde 10'un üzerinde büyüme kaydettiğini aktardı.

Baş, sonuçların, pazarın yalnızca nicel olarak değil, niteliksel olarak da güçlendiğini gösterdiğini vurgulayarak, "Dijitalleşme, çevreci teknolojiler ve artan ürün çeşitliliği, satış performansını destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. 2025 yılında elde edilen bu ivme, önümüzdeki dönem için sektör adına güçlü ve sağlıklı bir büyüme zemini oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Pazar genelinde sunulacak uygun finansman modellerinin satış rakamlarını önemli sayıda artırabileceğini belirten Baş, şunları kaydetti:

"Çoğu araca bugün ya hiç kredi çıkmıyor ya da yüzde 20'sine kadar kredi çıkabiliyor. Otomotiv pazarında talebi destekleyen en önemli unsurlardan birisi, erişilebilir finansman modelleri. 2025 yılında elde edilen güçlü satış performansının ardından otomobilde sunulacak cazip faiz oranları ve uzun vadeli ödeme planlarının, pazarı daha da hareketlendireceğini öngörüyoruz. Sıfır ve 2. el otomobil pazarında ilk kez araç sahibi olacaklara cazip finans seçenekleri sunulması, önemli bir ihtiyacı karşılayacak."

İkinci el pazarında beklentiler yükseldi

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de ikinci el otomobil pazarı ekonomik büyüklüğüyle dikkati çekiyor. 2024 yılında yaklaşık 8,7 milyon kara taşıtı el değiştirirken, bunun 6,2 milyonunu otomobil ve hafif ticari araçlar oluşturdu.

Geçen yıl itibarıyla da yaklaşık 10 milyona yakın kara taşıtının el değiştirdiği, 7,5 milyonu aşkın ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışının gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu veriler, ikinci el pazarının sıfır araç satışlarının yaklaşık 6-7 katı büyüklüğünde olduğunu ortaya koyuyor.

Dijital ilan platformlarında yaklaşık 5 milyon araç sergilenirken, noter kayıtlarına yansıyan yıllık devir sayısının 7,1 milyon seviyesine ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de ikinci el araç satın alan kullanıcıların yüzde 40'ından fazlası ekspertiz raporu talep ederken, kurumsal alıcılar ve filo işlemlerinde bu oran yüzde 100'e yaklaşıyor.

Gelecek dönemde dijitalleşme, yapay zeka destekli fiyatlama sistemleri ve şeffaf veri paylaşımının pazarın dönüşümünde rol oynaması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'te Otomotiv Satışları Güçlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:03:39. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te Otomotiv Satışları Güçlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.