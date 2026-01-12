2025'te Otomotiv Satışları Güçlenecek

Auto Kale Ekspertiz Yönetim Kurulu Üyesi Ege Baş, 2025 yılı otomotiv satış performansının, sektörün geleceği için güçlü bir büyüme zemini oluşturduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Auto Kale Ekspertiz, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan 2025 yılı otomobil ve hafif ticari araç satışına ilişkin raporu değerlendirdi.

Rapora göre, Türkiye'de 2025 yılında toplam 1 milyon 368 bin 400 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu dönemde 386 bin 536 yerli, 981 bin 864 ithal araç satılırken, günlük ortalama araç satışı 4 bin seviyesinde oldu. Satış hacminde ekonomik büyüklüğün ise 1,5 trilyon liranın üzerinde olduğu hesaplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Baş, otomotiv satışlarında yıllık artışın sektör ve Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu belirtti.

Geçen yılın otomotiv sektörü açısından toparlanma ve dönüşümün hissedildiği bir dönem olduğunu vurgulayan Baş, pazarın yüzde 10'un üzerinde büyüme kaydettiğini aktardı.

Baş, sonuçların, pazarın yalnızca nicel olarak değil, niteliksel olarak da güçlendiğini gösterdiğini vurgulayarak, "Dijitalleşme, çevreci teknolojiler ve artan ürün çeşitliliği, satış performansını destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. 2025 yılında elde edilen bu ivme, önümüzdeki dönem için sektör adına güçlü ve sağlıklı bir büyüme zemini oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Pazar genelinde sunulacak uygun finansman modellerinin satış rakamlarını önemli sayıda artırabileceğini belirten Baş, şunları kaydetti:

"Çoğu araca bugün ya hiç kredi çıkmıyor ya da yüzde 20'sine kadar kredi çıkabiliyor. Otomotiv pazarında talebi destekleyen en önemli unsurlardan birisi, erişilebilir finansman modelleri. 2025 yılında elde edilen güçlü satış performansının ardından otomobilde sunulacak cazip faiz oranları ve uzun vadeli ödeme planlarının, pazarı daha da hareketlendireceğini öngörüyoruz. Sıfır ve 2. el otomobil pazarında ilk kez araç sahibi olacaklara cazip finans seçenekleri sunulması, önemli bir ihtiyacı karşılayacak."

İkinci el pazarında beklentiler yükseldi

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de ikinci el otomobil pazarı ekonomik büyüklüğüyle dikkati çekiyor. 2024 yılında yaklaşık 8,7 milyon kara taşıtı el değiştirirken, bunun 6,2 milyonunu otomobil ve hafif ticari araçlar oluşturdu.

Geçen yıl itibarıyla da yaklaşık 10 milyona yakın kara taşıtının el değiştirdiği, 7,5 milyonu aşkın ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışının gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu veriler, ikinci el pazarının sıfır araç satışlarının yaklaşık 6-7 katı büyüklüğünde olduğunu ortaya koyuyor.

Dijital ilan platformlarında yaklaşık 5 milyon araç sergilenirken, noter kayıtlarına yansıyan yıllık devir sayısının 7,1 milyon seviyesine ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de ikinci el araç satın alan kullanıcıların yüzde 40'ından fazlası ekspertiz raporu talep ederken, kurumsal alıcılar ve filo işlemlerinde bu oran yüzde 100'e yaklaşıyor.

Gelecek dönemde dijitalleşme, yapay zeka destekli fiyatlama sistemleri ve şeffaf veri paylaşımının pazarın dönüşümünde rol oynaması öngörülüyor.