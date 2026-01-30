2025 Turizm Verileri Açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025'i 63 milyon 941 bin ziyaretçiyle kapattık. Turizm geliri 2025'te 65,2 milyar dolar oldu. 2026 hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri" dedi.

Bakan Ersoy, 2025'in dördüncü çeyrek turizm verilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında "2025 yılında 63 milyon 941 bin ziyaretçi ağırladık. 2025'i 63 milyon 941 bin ziyaretçiyle kapattık. Turizm geliri 2025'te 65,2 milyar dolar oldu. 2026 hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri" dedi. - İSTANBUL