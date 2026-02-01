2025 Yılı Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
2025 Yılı Kareleri Oylaması Başladı

01.02.2026 16:31
İstanbul'daki muhabirler, Anadolu Ajansı'nın 2025'e damga vuran fotoğraflarını oyladı.

İstanbul'da görev yapan muhabirler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İstanbul'da farklı kurumlarda çalışan muhabirler, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Sabah gazetesi muhabiri Muhammed Uzun, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Maskeli Balo", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını tercih eden Uzun, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve Avcı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" isimli fotoğrafına oy verdi.

Sabah gazetesi muhabiri Deniz Yusufoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

"Haber"de Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" başlıklı karesini oylayan Yusufoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" isimli fotoğrafını, "Günlük Hayat"ta Mostafa Bassim'in "Tarzı aynı" başlıklı fotoğrafını beğendi.

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını tercih etti.

"Haber"de Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" fotoğraflarını seçen Kutludağ, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" isimli fotoğrafını oyladı.

Hürriyet gazetesi muhabiri Elif Altın, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre"de Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafını, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" başlıklı karesini oylayan Altın, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" isimli fotoğrafı ve "Günlük Hayat" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" başlıklı fotoğrafını beğendi.

Habertürk Televizyonu Özel Haberler Şefi Ceylan Sever, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

"Haber"de Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" isimli fotoğrafına ve "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" başlıklı karesine oy veren Sever, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" isimli fotoğrafı ile "Günlük Hayat"ta Elif Öztürk'ün "Hava yolu" başlıklı fotoğrafını seçti.

Hürriyet gazetesi muhabiri Aziz Özen, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'in "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını, "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" isimli fotoğrafını seçen Özen, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un çektiği "Çocuk her yerde çocuk" adlı fotoğrafa oy verdi.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Emre Sertdemir, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre"de Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" isimli fotoğrafını seçti.

"Haber"de Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da isimli fotoğrafını oylayan Sertdemir, Arpad Kurucz'un çektiği "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'un "Yasaya karşı", "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı fotoğraftan yana tercihini kullandı.

Demirören Haber Ajansı muhabiri Esra Güntepe, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın çektiği "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını "Portre"de Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesini tercih etti.

"Haber"de Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken!" isimli fotoğrafını seçen Güntepe, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı fotoğraftan yana kullandı.

Demirören Haber Ajansı muhabiri Emre Kurt, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan Çerçeve" isimli fotoğraflarını oyladı.

"Haber"de Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor"da Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar Sahnede" isimli fotoğrafını tercih eden Kurt, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" isimli fotoğrafına oy verdi.

Demirören Haber Ajansı muhabiri Asım İbrahim Yıldız, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını tercih eden Yıldız, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı fotoğrafına oy verdi.

TRT Haber muhabiri Ahmet Akgül, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Cihad İbrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenen bir çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya", "Portre"de Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğrafını tercih etti.

"Haber"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Bir aşk geçidi" fotoğrafını seçen Akgül, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Pedro Pascual'un "Beyhude", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay keyfi" isimli fotoğraflarını tercih etti.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.

