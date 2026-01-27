Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akmeşe, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Vali Akmeşe, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" karelerine oy veren Akmeşe, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğraflarını oyladı.

Vali Nedim Akmeşe, fotoğrafları inceleyip seçimini yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum, 2025 Yılın Kareleri oylaması için bizim de oyumuza başvurdular. Bu senenin temaları, 2025'in önemli olayları. Bir insanlık dramı olarak yaşadığımız en ağır imtihanlardan birisini geride bıraktık. Onun izlerini hala üzerimizde taşıyoruz. Özel kategori olarak 'Gazze: Açlık' konusu işlenmiş. Yine anlamlı portrelerimiz var. Haberlerden ve spor alanında seçilmiş karelerimiz var. 'Doğal Yaşam ve Çevre' alanında da kareler ilgimizi çekti. Günlük hayatımızın parçası olan, o anlardan esinlenerek ya da o anlarda yakalanan kareler vardı. Biz de oylamamızı yaptık. Fotoğrafçı sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.