2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uğurlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını oylayan Uğurlu, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

Uğurlu, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karesini tercih eden Uğurlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını oyladı.

Uğurlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin hem Türkiye hem de yurt dışında yaşam, haber, spor ve doğaya dair güzel kareler yakaladığını söyledi.

Oylamada çıtanın her yıl biraz daha yukarı taşındığını belirten Uğurlu, "6 kategoride seçim yapmakta zorlandığımız çok güzel fotoğraflar var. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık. İnşallah bir dahaki fotoğraf seçiminde Gazze'yle ilgili başlık olmaz, dünyada savaşa, açlığa, soykırıma dair fotoğraf yer almaz. Hep yaşamın, hayatın, toplumsal birlikteliğin yansıdığı fotoğrafları seçeriz." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.