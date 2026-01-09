2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı
09.01.2026 12:16
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı. Oylama 31 Ocak'a kadar.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Doğan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafı seçen Doğan, "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğraflarını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Doğan, "Spor" kategorisinde ise Ağıt Erdi Ulukaya'nın çektiği "Gelenek ailede başlar" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" başlıklı karesini seçen Doğan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" isimli fotoğrafını oyladı.

Doğan, AA çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve muhabirliğinin büyük bir emek sarf ettiğini dile getiren Doğan, "Dünyanın dikkatini çekmeyi amaçlayan Filistin, Gazze gibi özel başlıklar oluşturulması ayrıca anlamlı. Fotoğraf yarışması sayesinde bir yıl içerisinde belki unutuldu gibi görülen hadiselerin yeniden insanlığın gündeminde olmasını sağlayan, insanların yaşadığı sıkıntıların, güzelliklerin de ortaya çıkmasını sağlayan önemli bir oylama." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

