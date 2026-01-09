2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan ile Kilis'teki oda başkanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Pelvan ve Kilis'teki oda başkanları, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" isimli fotoğrafını seçen Pelvan, "Portre" özel kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli karesini oyladı.

Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğrafını tercih eden Pelvan, "Haber" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" karesinden yana tercih yaptı.

Pelvan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Obruk'un "Can Cana" isimli fotoğrafı ile "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı karesini oyladı.

Kilis

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in çektiği "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karelerini seçen Memiler, "Günlük Hayat" kategorisinde de Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

Kilis Kent Konseyi Başkanı Osman Eray, Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karelerini seçen Eray, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde ise Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin çektiği "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karelerini seçen Kara, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.