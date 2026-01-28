2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
2025 Yılın Kareleri Oylaması Başladı

28.01.2026 10:35
Başsavcı Sedat Çelik, AA'nın fotoğraf yarışmasında oy kullandı ve önemli konuları değerlendirdi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Genç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını tercih eden Çelik, "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçti.

Çelik, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Gazze konusu çok üzücü, içler acısı. Her bir fotoğraf vahşetin, katliamın aslında kanıtı, delili niteliğinde. Umarım ileride bu katliamı ve insanlık suçunu işleyenler, bunun hesabını ilgili mahkemelerde görürler. En fazla zorlandığım konu orası oldu çünkü her biri acı tablo."

Çelik, fotoğraflara emek verenleri kutladı, başarılarının devamını diledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

