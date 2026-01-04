2026 Dakar Rallisi'nde İlk Etap Kazananları Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2026 Dakar Rallisi'nde İlk Etap Kazananları Belli Oldu

04.01.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobilde Guillaume de Mevius, motosiklette ise Edgar Canet birinci oldu. Ralli devam ediyor.

2026 Dakar Rallisi'nin birinci etabını, otomobil kategorisinde Belçikalı Guillaume de Mevius, motosiklet sınıfında İspanyol Edgar Canet kazandı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin birinci etabı, Yanbu kentindeki 305 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 7 dakika 49 saniyelik derecesiyle X-Raid takımından de Mevius elde etti.

Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), Belçikalı pilotun 40 saniye arkasında ikinci, Çek Martin Prokop (Orlen Jipocar) da liderin bir dakika 27 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Motosiklette kazanan Canet

Motosiklet kategorisinde ön etabın galibi Red Bull KTM takımından Edgar Canet, 3 saat 16 dakika 11 saniyede bitirdiği ilk etapta da birinciliğe ulaştı.

İspanyol pilotu, bir dakika 2 saniye sonra bitiş çizgisine giden Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM) ve bir dakika 32 saniye geriden gelen ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) takip etti.

Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, yarın Yanbu ile Al-Ula kentleri arasındaki 400 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Üst üste 7. kez Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Dakar Rallisi'nde İlk Etap Kazananları Belli Oldu - Son Dakika

Yunanistan’daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı
Güllü’nün oğlunun sabrı tükenmiş ’’Bitti’’ diyerek saat verdi Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! ''Bitti'' diyerek saat verdi
’’Prensipte anlaştık’’ diyen Çağdaş Atan, Galatasaray’dan transfer edecekleri ismi açıkladı ''Prensipte anlaştık'' diyen Çağdaş Atan, Galatasaray'dan transfer edecekleri ismi açıkladı
Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı: 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi veriyor Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı: 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi veriyor
904’te öne geçen Liverpool’a son saniyelerde büyük şok 90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok

16:38
En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı Rakam konuşulanı aşıyor
En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor
15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
13:32
ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun oğlundan çok konuşulacak “ihanet“ çıkışı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak "ihanet" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 17:29:03. #7.11#
SON DAKİKA: 2026 Dakar Rallisi'nde İlk Etap Kazananları Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.