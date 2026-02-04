Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Nisan'da uygulanacak 2026-EKPSS başvuruları 24 Şubat'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-EKPSS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.