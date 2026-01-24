2026 Elit Avrupa Pist Şampiyonası Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2026 Elit Avrupa Pist Şampiyonası Tanıtıldı

24.01.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen toplantıyla 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası tanıtıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) iş birliğinde düzenlenecek 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı, organizasyona ev sahipliği yapacak Konya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, programın düzenlendiği Konya Olimpik Veledromu'nun geçen yıl gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda kendini kanıtladığını söyledi.

Kısa sürede pistin önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Okur, "Bu, Avrupa Bisiklet Birliğinin hem ülkemize hem de federasyonumuza olan güvenini gösteriyor. Şu ana kadar 30 ülkeden 315 sporcunun akreditasyonu yapıldı. Ön hazırlık ve antrenman döneminden sonra 1 Şubat'ta şampiyona başlayacak." diye konuştu.

Okur, şampiyonanın ülke ve Konya adına hayırlı olmasını dileyerek katılım gösteren sporculara teşekkür etti.

Konya Olimpik Veledromu'nda 1-5 Şubat'ta gerçekleştirilecek organizasyonda kadın ve erkek sporcular, takım takip, takım sprint, eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium kategorilerinde yarışacak.

Şampiyonanın biletleri "mobilet" üzerinden satışa sunulurken 25 yaş altı öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarıyla yarışları ücretsiz izleyebilecek.

Ayrıca organizasyonu takip eden bisikletseverler, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek çekilişle bisiklet kazanma şansı elde edecek.

Kaynak: AA

Avrupa Pist Şampiyonası, Etkinlik, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Elit Avrupa Pist Şampiyonası Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu 2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı 5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Süper Lig devinde kriz Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Fenerbahçe’de neler oluyor Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 15:05:48. #7.11#
SON DAKİKA: 2026 Elit Avrupa Pist Şampiyonası Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.