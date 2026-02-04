2026 Hafızlık Yarışmaları Başladı - Son Dakika
2026 Hafızlık Yarışmaları Başladı

2026 Hafızlık Yarışmaları Başladı
04.02.2026 11:20
Diyanet, 2026 Din Görevlileri Arası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları'nı duyurdu.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, "2026 Yılı Din Görevlileri Arası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları"na başvuruların başladığını bildirdi.

İyişenyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl 1-7 Ekim'de Diyanet İşleri Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın kutlandığını anımsattı.

Bu hafta dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldığını anlatan İyişenyürek, "Biz de Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu olarak hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dallarında yarışmalar yapıyoruz. Bu yarışmaları yapma amacımız, din görevlerimizin kişisel ve mesleki yönden gelişimlerine katkı sunmak, yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlamak, Kur'an kültürünü yaygınlaştırmaktır." diye konuştu.

İyişenyürek, yarışmalara vaiz, şube müdürü, murakıp ve üstü ünvan sahipleri hariç başta imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticileri olmak üzere şartları tutan kadrolu, sözleşmeli, vekil, erkek ve kadın tüm personelin katılabildiğini bildirdi.

Yarışmalara katılım şartlarını taşıyan görevlilerin şartnamede belirtilen kategorilerden yalnızca birine başvurabileceğini belirten İyişenyürek, "Yarışmalara müracaatlar 2 Şubat Pazartesi itibarıyla başlamış olup, 27 Şubat 2026'ya kadar devam edecek." dedi.

"Meal ve anlam soruları Fetih Suresi'nin tamamından gelecek"

İyişenyürek, adayların başvurularını, bağlı oldukları müftülüklere, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına ve İhtisas Merkezi müdürlüklerine yapabileceğini kaydetti.

Adayların yarışmalarda çeşitli unsurlar üzerinden değerlendirileceğinin altını çizen İyişenyürek, "Yarışmalarda sadece hıfz sağlamlığı, eda, sada, terennüm ve makamlar değil meal ve anlam üzerinden de puanlama yapılacak. Meal ve anlam soruları Fetih Suresi'nin tamamından gelecek. Böyle bir uygulamayla hem yarışmacıyı hem de dinleyenleri Kur'an'ın mana iklimiyle de buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmacıların önce ilçe ve illerde, ardından bölgelerde yarışacağını belirten İyişenyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci gelenler Türkiye finaline katılacak ve orada yapılacak yarışmada Türkiye birincisi belirlenecek. Türkiye finalinde 'Hafızlık' dalında birinci gelen kişiye 10 tam altın, 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' dalında birinci olan kişiye ise 8 tam altın ödül verilecek. Yarışmaların Türkiye finallerinin yapılacağı şehirler ise Karaman, Hakkari, Iğdır ve Giresun olarak belirlendi."

İyişenyürek, bu yıl eylülde yarışmanın Türkiye finallerini gerçekleştirmeyi, ödülleri ise "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nda sahipleriyle buluşturmayı planladıklarını bildirdi.

"Kur'an ile beraberlik sağlanıyor"

Kurul olarak, halka ve üniversite öğrencilerine yönelik yürüttükleri 2 farklı yarışmanın da başvurularının sürdüğünü dile getiren İyişenyürek, halka yönelik geniş katılımlı "Hafızlık Yarışması"na 6 Şubat, üniversite öğrencileri arasında yapılacak "Hafızlık ve Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na ise 20 Şubat'a kadar başvurulabileceğini belirtti.

İyişenyürek, yarışmalara başvurmak isteyenlerin kurulun internet sitesinden detaylı bilgi alabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle yarışmacılara şimdiden başarılar dilerim. Bu yarışmalar yapılırken Kur'an ile beraberlik sağlanıyor. Hem yarışmacılar Kur'an'dan çok ziyade istifade ediyor hem de dinleyiciler bir Kur'an iklimi ve atmosferi yaşıyor. Dolayısıyla bu yarışmaların yapıldığı illerde, özellikle finallerde güzel bir etkileşim oluyor. Hem imamlarımız, din görevlerimiz, müezzin kayyımlarımız, Kur'an kursu öğreticilerimiz ve bu yarışmaya katılan herkes orada halkımızla buluşuyor, güzel bir teveccüh oluyor. Oradaki şehirlerdeki farklı kültürlerden de etkileşimler oluyor. Böyle güzel, coşkulu bir zaman dilimi geçirmiş oluyorlar. "

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
