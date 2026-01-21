2026 İçin Sanayi Beklentileri Değerlendirildi - Son Dakika
Ekonomi

2026 İçin Sanayi Beklentileri Değerlendirildi

2026 İçin Sanayi Beklentileri Değerlendirildi
21.01.2026 12:17
GSO toplantısında sanayi hedefleri ve güncel sorunlar ele alındı, birlik vurgusu yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) 2026'nın ilk meclis toplantısında, sanayi dünyasının yıl içerisindeki beklentileri ve yapılması hedeflenen çalışmalar değerlendirildi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler, sanayicilerin güncel sorunları, 2026 yılına yönelik hedefler ile Gaziantep sanayisinin mevcut durumunun ele alındı.

Üretim, ihracat, finansmana erişim, istihdam, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yapay zeka başta olmak üzere sanayi dünyasını yakından ilgilendiren konular istişare edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, zorlu küresel ve bölgesel koşullara rağmen Gaziantep sanayisinin üretmeye, ihracat yapmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğine değindi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep sanayisi güçlü üretim altyapısı ve direnciyle mücadelesini sürdürmektedir. 2026 yılında da sorunların çözümü için çalışırken, ileri teknoloji ve yenilikçi projelerle sanayimizi geleceğe hazırlamak öncelikli hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

