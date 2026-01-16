2026 İİT Gençlik Başkenti Konya - Son Dakika
2026 İİT Gençlik Başkenti Konya

16.01.2026 11:26
İİT, 2026 yılı için Gençlik Başkenti unvanını Konya'ya verdi. Şehir, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından her yıl belirlenen "Gençlik Başkenti" unvanı, 2026 yılı için Konya'ya verildi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, seçime ilişkin açıklamasında 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yapılan oylamayla Konya'nın seçildiğini söyledi.

Ayhan, "İran'ın Tebriz, Özbekistan'ın Taşkent ve Türkiye'nin Konya şehirleri adaydı. Yapılan oylama sonucunda Konya'yı 2026 İslam Gençlik Başkenti olarak ilan ettik. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

2015 yılından bu yana her yıl bir İİT üyesi ülkenin şehrinin seçildiği İİT Gençlik Başkenti programı, İslam dünyası ile Müslüman azınlıklardan gençler arasında dayanışmayı, kültürel etkileşimi ve ortak vizyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

Program kapsamında seminerler, konferanslar, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal faaliyetler düzenleniyor.

Fas'ın Marakeş kentinin ev sahipliğinde 2025 yılında yürütülen program daha önce Şuşa (Azerbaycan), Kazan (Tataristan-RF), Dakka (Bangladeş) ve Doha (Katar) gibi şehirlerde gerçekleştirildi ve binlerce genci bir araya getirdi.

İran'ın Tebriz, Özbekistan'ın Taşkent ve Türkiye'nin Konya şehirleri ise 2026 yılı için aday gösterildi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Yönetim Kurulu'nda gerçekleştirilen oylama sonucu, köklü tarihi, kültürel mirası ve medeniyetler arası diyaloğa sunduğu katkılar dikkate alınarak Konya, 2026 İİT Gençlik Başkenti olarak ilan edildi.

Konya'nın 2026 yılı boyunca düzenlenecek çok sayıda uluslararası etkinlikle İslam dünyasından binlerce gence ev sahipliği yapması bekleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru da konuya dair açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin kültüründen beslenen çok sayıda organizasyonu binlerce gençle birlikte hayata geçirmeyi ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyoruz.

Bu süreçte emeği geçen İslam İşbirliği Gençlik Forumu yönetimine ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Gençlik, Kültür, Güncel, Konya

Son Dakika Güncel 2026 İİT Gençlik Başkenti Konya - Son Dakika

2026 İİT Gençlik Başkenti Konya
