2026 Kış Olimpiyatları Barış ve İş Birliği Mesajı Taşıyor

(ANKARA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Milano–Cortina 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda barış, kalkınma ve uluslararası iş birliği için güçlü bir diplomatik araç olduğunu belirtti.

İtalya merkezli Il Messaggero gazetesi için kaleme aldığı makalede Tajani, geçen hafta başlayan Milano–Cortina 2026 Oyunları'nın 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin 500 sporcuyu bir araya getirdiğini belirtti. Olimpiyatlara 304 müsabakanın düzenleneceğini ifade eden Tajani, olimpiyatların dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişiye ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Tajani, makalesinde, "Milano–Cortina 2026'nın İtalya için uzun vadeli bir yatırım niteliği taşıdığını" vurgulayarak, oyunların ekonomik etkisinin 5,3 milyar avro düzeyinde olmasının beklendiğini ifade etti. Altyapı yatırımları ve bölgesel kalkınmanın oyunların kalıcı mirası olacağını belirten Tajani, etkinliğin aynı zamanda İtalya'nın uluslararası konumunu güçlendiren önemli bir "yumuşak güç" unsuru olacağını dile getirdi.

Oyunların tarihte ilk kez "çok merkezli" bir yapıyla düzenlendiğine dikkati çeken Tajani, Milano ve Cortina'nın yanı sıra Lombardia, Veneto ve Trentino-Alto Adige bölgelerinin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir vizyon etrafında birleştiğini kaydetti.

Kış Oyunları'nın sporun ötesine geçen etkiler yarattığını vurgulayan Tajani, organizasyon sürecinde yaklaşık 18 bin gönüllünün yanı sıra genç görevliler, kurumlar ve yerel toplulukların yer aldığı özel bir diplomatik "Task Force" oluşturulduğunu belirtti.

Entegre spor diplomasisi stratejisi

Tajani, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde iki yıl önce kurulan Spor Diplomasisi Ofisi ile Oyunlara yönelik entegre bir strateji geliştirildiğini belirtti. Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da düzenlenen uluslararası tanıtım turlarıyla sporcular, medya kuruluşları ve iş dünyasının sürece dahil edildiğini ifade eden Tajani, hedefin İtalya'nın yenilikçi, sürdürülebilir ve misafirperver ülke imajını güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Olimpiyat Oyunları'nın adil rekabet, barış ve kapsayıcılık değerlerini temsil ettiğini belirten Tajani, çatışmalarla şekillenen uluslararası ortamda sporun diyalog için güvenilir bir alan sunduğunu ifade etti. Tajani, Olimpiyatların barış için oluşturulduğunu hatırlattı.

İtalya'nın insani diplomasisi

Tajani, dünyada yalnızca geçen yıl silahlı şiddet nedeniyle 233 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 123 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini hatırlatarak, İtalya'nın Ukrayna ve Gazze'de barış için çaba göstermeyi sürdürdüğünü, Sudan gibi daha az görünür çatışmalara da dikkat çektiğini ifade etti.

Tajani, Milano–Cortina 2026'nın İtalya'nın kimliğini ve değerlerini dünyaya yeniden anlatmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, "Bu Oyunlar aracılığıyla İtalya'nın barış, kalkınma ve uluslararası iş birliği kurucusu bir ülke olduğu mesajını vermek istiyoruz. Milano–Cortina 2026, bizim Barış Oyunlarımız olacak" ifadelerini kullandı.