2026 Salon Kış Kupası Başladı
13.01.2026 15:04
38 ilden 704 sporcunun katıldığı turnuva, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde devam ediyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Salon Kış Kupası'nda 38 ilden 704 sporcu madalya almak için mücadele veriyor.

2026 Salon Kış Kupası, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde devam ediyor. 38 ilden, 108 kulüp, 125 antrenör ve 704 sporcunun katıldığı turnuvada müsabaka heyecanı ikinci günde de sürdü.

Bugün klasik yay takım eleme atışlarıyla başlayan turnuva, klasik yay bireysel eleme atışlarıyla sona erdi. 16 Ocak Cuma günü akşam saatlerine kadar sürecek turnuvada, ilerleyen günlerde farklı yaş kategorilerinde yalın yay, makaralı yay ve klasik yay müsabakaları ile ödül törenleri de gerçekleştirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etkinlik, İlkadım, Turnuva, Spor, Son Dakika

