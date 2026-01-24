2026 UEC Elit Avrupa Pist Şampiyonası Konya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2026 UEC Elit Avrupa Pist Şampiyonası Konya'da

2026 UEC Elit Avrupa Pist Şampiyonası Konya\'da
24.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya, 1-5 Şubat 2026'da Avrupa'nın yıldız bisikletçilerini ağırlayacak.

Avrupa pist bisikletinin en prestijli organizasyonlarından 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 1-5 Şubat 2026 tarihleri arasında Konya Olimpik Velodromu'nda, Avrupa ve dünya bisikletinin yıldız sporcularını bir araya getirecek.

2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 1-5 Şubat 2026 tarihleri arasında Konya Olimpik Velodromu'nda, pist bisikletinin dünya çapındaki en büyük yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Olimpiyat madalyalı, dünya ve Avrupa şampiyonu isimlerin katılımıyla Konya, beş gün boyunca Avrupa pist bisikletinin merkez üssü olacak.

Olimpiyat ve dünya şampiyonları Konya Olimpik Velodromu'nda buluşuyor

Almanya'nın tecrübeli yıldızı Roger Kluge, olimpiyat gümüş madalyası, dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile pist bisikletinin en önemli isimleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Grand Tour etap galibiyeti bulunan Kluge, 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Konya'da piste çıkacak yıldız sporcular arasında bulunuyor.

Fransa adına yarışacak olan Benjamin Thomas, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği şampiyonluğun yanı sıra kariyerindeki 5 dünya ve 9 Avrupa şampiyonluğu ile dikkat çekiyor. Uluslararası arenada istikrarlı başarısıyla öne çıkan Thomas, Konya'daki şampiyonanın en merakla beklenen isimlerinden biri olacak.

Modern pist sprintinin simge isimlerinden biri olarak gösterilen Hollandalı yıldız Harrie Lavreysen ise çok sayıda Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu ile Konya'da yarışacak. Pist bisikletinin son yıllardaki en baskın sporcularından biri olan Lavreysen'in Konya Olimpik Velodromu'ndaki performansı, şampiyonanın en büyük heyecan başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Belçika bisikletinin dünya çapındaki yıldız isimlerinden Lotte Kopecky, yol ve pist disiplinlerinde elde ettiği uluslararası başarılarla modern bisikletin en etkili sporcuları arasında yer alıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra prestijli klasik yarışlardaki zaferleriyle dikkat çeken Kopecky, Olimpiyat madalyalı kariyeri ve çok yönlü performansıyla Avrupa bisikletinin son yıllardaki en öne çıkan figürlerinden biri olarak gösteriliyor.

Avrupa'nın gözü Konya Olimpik Velodromu'nda

Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda başta olmak üzere birçok ülkeden elit sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyona, uluslararası medya ilgisiyle birlikte Konya'nın ve Türkiye'nin spor organizasyonları alanındaki küresel görünürlüğüne önemli katkı sağlayacak. 2026 yılı itibarıyla "Avrupa Bisiklet Başkenti" unvanına sahip Konya, bu organizasyonla birlikte bisiklet kültürünü ve spor altyapısını uluslararası spor kamuoyuna bir kez daha güçlü biçimde yansıtacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avrupa Pist Şampiyonası, Etkinlikler, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 UEC Elit Avrupa Pist Şampiyonası Konya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Ne madalya ne prim Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
09:49
Japonya’da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 11:35:56. #7.11#
SON DAKİKA: 2026 UEC Elit Avrupa Pist Şampiyonası Konya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.