2026 UEC Elit Avrupa Pist Şampiyonası Konya\'da

Avrupa pist bisikletinin en prestijli organizasyonlarından 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 1-5 Şubat 2026 tarihleri arasında Konya Olimpik Velodromu'nda, Avrupa ve dünya bisikletinin yıldız sporcularını bir araya getirecek.

2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 1-5 Şubat 2026 tarihleri arasında Konya Olimpik Velodromu'nda, pist bisikletinin dünya çapındaki en büyük yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Olimpiyat madalyalı, dünya ve Avrupa şampiyonu isimlerin katılımıyla Konya, beş gün boyunca Avrupa pist bisikletinin merkez üssü olacak.

Olimpiyat ve dünya şampiyonları Konya Olimpik Velodromu'nda buluşuyor

Almanya'nın tecrübeli yıldızı Roger Kluge, olimpiyat gümüş madalyası, dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile pist bisikletinin en önemli isimleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Grand Tour etap galibiyeti bulunan Kluge, 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Konya'da piste çıkacak yıldız sporcular arasında bulunuyor.

Fransa adına yarışacak olan Benjamin Thomas, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği şampiyonluğun yanı sıra kariyerindeki 5 dünya ve 9 Avrupa şampiyonluğu ile dikkat çekiyor. Uluslararası arenada istikrarlı başarısıyla öne çıkan Thomas, Konya'daki şampiyonanın en merakla beklenen isimlerinden biri olacak.

Modern pist sprintinin simge isimlerinden biri olarak gösterilen Hollandalı yıldız Harrie Lavreysen ise çok sayıda Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu ile Konya'da yarışacak. Pist bisikletinin son yıllardaki en baskın sporcularından biri olan Lavreysen'in Konya Olimpik Velodromu'ndaki performansı, şampiyonanın en büyük heyecan başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Belçika bisikletinin dünya çapındaki yıldız isimlerinden Lotte Kopecky, yol ve pist disiplinlerinde elde ettiği uluslararası başarılarla modern bisikletin en etkili sporcuları arasında yer alıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra prestijli klasik yarışlardaki zaferleriyle dikkat çeken Kopecky, Olimpiyat madalyalı kariyeri ve çok yönlü performansıyla Avrupa bisikletinin son yıllardaki en öne çıkan figürlerinden biri olarak gösteriliyor.

Avrupa'nın gözü Konya Olimpik Velodromu'nda

Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda başta olmak üzere birçok ülkeden elit sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyona, uluslararası medya ilgisiyle birlikte Konya'nın ve Türkiye'nin spor organizasyonları alanındaki küresel görünürlüğüne önemli katkı sağlayacak. 2026 yılı itibarıyla "Avrupa Bisiklet Başkenti" unvanına sahip Konya, bu organizasyonla birlikte bisiklet kültürünü ve spor altyapısını uluslararası spor kamuoyuna bir kez daha güçlü biçimde yansıtacak. - İSTANBUL