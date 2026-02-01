Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) iş birliğinde düzenlenen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Konya'da başladı.
Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonun sabah seansında kadınlar ve erkeklerde eleme yarışları yapıldı.
Şampiyona, akşam yapılacak açılış seremonisinin ardından final yarışlarıyla devam edecek. Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.
Toplam 30 ülkeden 315 elit sporcunun katıldığı şampiyona, 5 Şubat'ta sona erecek.
Son Dakika › Spor › 2026 UEC Pist Şampiyonası Konya'da Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?