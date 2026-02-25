Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse: 2026 yazında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Son Dakika
Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse: 2026 yazında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

25.02.2026 13:52
Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, Haberler.com yayında 2026 yazının hava koşullarını değerlendirdi. Köse, "Haziran'dan itibaren El Nino etkisine gireceğiz.2026 yazı için 2025 yazına benzer bir yaz bekliyoruz" dedi. Köse, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesini öngördüklerini ve Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca bu durumun yüzde 80 olasılıkla gerçekleşeceğini belirtti.

Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, Haberler.com yayınında sunucu Melis Yaşar'a konuk olarak 2026 yazının hava koşullarını değerlendirdi. Köse, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olacağını ve özellikle Ege Bölgesi'nde yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşebileceğini belirtti. Yazın kısa süreli sel ve su baskınlarına yol açabilecek olayların yaşanabileceğini ifade etti.

"YAZIN SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK"

Ahmet Köse, 2026 yazında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesini beklediklerini belirterek, "Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca bu durumun yüzde 80 olasılıkla gerçekleşeceğini söyleyebiliriz" dedi. Yağışlara ilişkin de bilgi veren Köse, "Yağışların Ege Bölgesi dışında mevsim normalleri civarında, Ege Bölgesi'nde ise yüzde 40-45 olasılıkla mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu da Ege'de kısa süreli sel ve su baskınlarının sıklığında ve şiddetinde artış anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"EGE BÖLGESİ'NDE YAĞIŞLAR MEVSİM NORMALE GÖRE DAHA YOĞUN"

Yağışların genel durumu hakkında da bilgi veren Köse, "Ege Bölgesi dışında yağışlar mevsim normalleri civarında olacak, Ege'de ise yüzde 40-45 olasılıkla mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Köse, bu durumun kısa süreli sel ve su baskınlarının sıklığında ve şiddetinde artışa yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Yazın genel olarak 2025 yazına benzer şekilde sıcak ve kurak geçmesini beklediklerini söyledi.

