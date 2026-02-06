2026-YKS Başvuruları Başladı - Son Dakika
2026-YKS Başvuruları Başladı

06.02.2026 15:17
2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 2 Mart'a kadar alınacak, sınav 20-21 Haziran'da.

20- 21 Haziran'da yapılacak 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2026-YKS başvuruları 2 Mart'a kadar alınacak.

20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Başvurmak isteyen adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) başvuran adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS'ye başvuru yapmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

