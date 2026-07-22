Kutsal topraklara gitme hayali kuran 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının heyecanla beklediği hac kura çekimi tamamlandı. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen kura çekimine, bu yıl ilk kez başvuru yapan 252 bin 708 kişi ile geçmiş yıllardan kaydını güncelleyen 1 milyon 625 bin 338 aday dahil edildi. Dijital ortamda ve kamuoyuna açık şekilde yapılan çekilişle birlikte kutsal topraklara gitmeye hak kazanan isimler belirlendi.
Kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hacı adayları, hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, kura sonuçlarını adayların sistemde kayıtlı cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) yoluyla da iletiyor.
Kurada adı çıkarak kesin kayıt hakkı elde eden adaylar için takvim belirlendi. Kesin kayıtlar 30 Temmuz - 18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşlemler e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak tamamlanabilecek.
Son Dakika › Hac › 2027 hac kura sonuçları açıklandı - Son Dakika
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