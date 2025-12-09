Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 ilde siber operasyon, 204 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 ilde siber operasyon, 204 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 ilde siber operasyon, 204 şüpheli yakalandı
09.12.2025 08:32  Güncelleme: 09:07
Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 ilde siber operasyon, 204 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür 24 il merkezli düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlkiaya, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 204 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç şebekeleriyle mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Yerlikaya, vatandaşlara daha dikkatli olmalarını belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"204 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 68'İ TUTUKLANDI"

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 204 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 24 il merkezli 'yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda; 68 şüpheli şahıs tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

BAHİS, ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ, DOLANDIRICILIK...

Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım."

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 ilde siber operasyon, 204 şüpheli yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 ilde siber operasyon, 204 şüpheli yakalandı - Son Dakika
