Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Kalp Yarası
02:50 İkimizin Sırrı
05:20 Hercai
08:00 Baş Belası
11:30 İkimizin Sırrı
14:15 Ralph ve İnternet
16:20 Şans Kapıyı Çalınca
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika