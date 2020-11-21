Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
00:00 Süper Lig Maç Sonu
00:00 Süper Lig Özel
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Maç Saati
01:00 Süper Lig Özel
01:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
02:00 Maç Saati
03:30 TFF 1. Lig Kısa Özet
03:45 Özel Röportaj
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:15 Süper Lig Maç Sonu
04:30 Süper Lig Özel
04:30 beIN Manşet
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Manşet
08:00 Gamer
08:30 Maç Saati
09:00 Taraftar
09:00 Sanal Direktor
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:30 Süper Lig Özel
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 Özel Röportaj
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
12:00 Sanal Direktor
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
13:00 Süper Lig Özel
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 Altınordu - Bandırmaspor
14:00 Maç Saati
14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:00 Süper Lig
15:30 Özel Röportaj
15:35 Süper Lig Maç Sonu
16:00 Sanal Direktör
16:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:45 Özel Röportaj
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Beşiktaş - M. Başakşehir
19:45 Süper Lig
19:45 Özel Röportaj
20:00 Sanal Direktör
20:00 Beşiktaş - M. Başakşehir
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig Özel
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:30 Maç Saati
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:30 Gamer
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 21 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika