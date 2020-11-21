21 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

21 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

21.11.2020 06:42
21 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

21 Kasım 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Süper Lig Maç Sonu

00:00 Süper Lig Özel

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Maç Saati

01:00 Süper Lig Özel

01:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

02:00 Maç Saati

03:30 TFF 1. Lig Kısa Özet

03:45 Özel Röportaj

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:15 Süper Lig Maç Sonu

04:30 Süper Lig Özel

04:30 beIN Manşet

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Manşet

08:00 Gamer

08:30 Maç Saati

09:00 Taraftar

09:00 Sanal Direktor

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:30 Süper Lig Özel

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 Özel Röportaj

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

12:00 Sanal Direktor

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

13:00 Süper Lig Özel

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 Altınordu - Bandırmaspor

14:00 Maç Saati

14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:00 Süper Lig

15:30 Özel Röportaj

15:35 Süper Lig Maç Sonu

16:00 Sanal Direktör

16:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:45 Özel Röportaj

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Beşiktaş - M. Başakşehir

19:45 Süper Lig

19:45 Özel Röportaj

20:00 Sanal Direktör

20:00 Beşiktaş - M. Başakşehir

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig Özel

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:30 Maç Saati

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 Gamer

21 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Maç, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 21 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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