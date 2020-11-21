21 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

21 Kasım 2020 Show Yayın Akışı
21.11.2020 06:42
21 Kasım 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Alev Alev
02:15 Arıza
02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:00 Türk Malı
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
12:45 Kalp Atışı
13:00 Arıza
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
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