21 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Alev Alev

02:15 Arıza

02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

06:00 Türk Malı

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:45 Kalp Atışı

13:00 Arıza

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk