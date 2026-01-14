21 Şüpheli Rüşvetten Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

21 Şüpheli Rüşvetten Gözaltına Alındı

14.01.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da askeri taşıma ihalesinde 23 milyon TL kamu zararıyla ilgili 21 kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde 23 milyon 578 bin TL kamu zararı oluştuğu iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen askeri yük ve yolcu taşıma hizmetlerinde kamu zararına yol açıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinin, sivil yetenekler üzerinden hizmet alımı yoluyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirildiği, bu birimde görev yapan bazı personelin firma sahibi ve yetkilileriyle anlaşarak firmalar lehine menfaat temin edecek işlemlerde bulunduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2019-2024 yılları arasında toplam 18 ihaleye konu hak edişlerde; hak ediş belgelerinin eklerinde yer alan hesaplama tablolarındaki araç sayıları ve kilometre miktarları ile bu belgelere dayanak oluşturan ulaştırma istekleri görev emirlerinde ve kilometre tutanaklarında yer alan veriler arasında kasten farklılıklar oluşturulduğu, bu yolla firmalara fazla ödeme yapıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler nedeniyle 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş tutarında kamu zararının oluştuğu tespit edildi. Hak ediş belgelerini hazırlayan, imzalayan ve onaylayan yüklenici firmalar ile birlik personeli hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" (TCK 236) ve "rüşvet" (TCK 252) suçlarından işlem başlatıldı.

Kontrol Teşkilatı'nda görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi veya yetkilisi olan ve firma adına imza atan 15 şüpheli hakkında 12 Ocak 2026 tarihinde gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 5 şüpheli edimin ifasına fesat karıştırma ve rüşvet alma/verme suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Ankara, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21 Şüpheli Rüşvetten Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
5 yıllık köşe kapmaca sonuçlandı: Büyük kaçış Antalya’da bitti 5 yıllık köşe kapmaca sonuçlandı: Büyük kaçış Antalya'da bitti
Kar yağışı ülkeyi esir aldı Çok sayıda kentte eğitime kar arası Kar yağışı ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Putin’in 5 yıl önceki Venezuela kehaneti: Canları ne isterse onu yapıyorlar Putin'in 5 yıl önceki Venezuela kehaneti: Canları ne isterse onu yapıyorlar
Buzda kayan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu Buzda kayan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız

21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
21:02
Fenerbahçe’ye Musaba’dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 21:54:35. #7.11#
SON DAKİKA: 21 Şüpheli Rüşvetten Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.