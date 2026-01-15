21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

İZMİR'de polis ekiplerinin yaptığı GBT sorgusunda hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen İ.G., yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine İ.G.'yi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. İ.G.'nin 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan ise arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.