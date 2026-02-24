2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste - Son Dakika
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste
24.02.2026 14:12
Pew Research Center'ın 2100 yılı projeksiyonuna göre; mevcut demografik eğilimler sürerse dünyanın en kalabalık dini 3,91 milyar nüfusla İslam olacak. İslam'ı Hinduizm ve Hristiyanlık takip ederken, ateist/kayıtsız, deist ve Yahudilik daha düşük nüfus oranlarına sahip inanç grupları arasında yer alacak.

Tarih boyunca toplumların sosyal ve kültürel yapısını şekillendiren din olgusu, 21. yüzyılda yaşanan küresel değişimlerle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Artan nüfus hareketliliği ve demografik farklılıklar, inanç gruplarının geleceğine ilişkin projeksiyonları gündeme taşıdı.

İLK SIRADA İSLAM DİNİ VAR

ABD merkezli Pew Research Center, 2100 yılına yönelik dinlerin küresel nüfus tahminlerini paylaştı. Araştırmaya göre mevcut demografik eğilimlerin sürmesi halinde yüzyıl sonunda dünyanın en kalabalık dini İslam olacak. Projeksiyonlara göre 2100 yılında İslam'ın 3,91 milyar mensuba ulaşması bekleniyor. İslam'ı 3,78 milyar ile Hinduizm ve 3,1 milyar ile Hristiyanlık takip ediyor.

DİĞER İNANÇ GRUPLARI

Araştırmada, ateist veya herhangi bir dine bağlı olmadığını belirtenlerin sayısının 1,09 milyar, deistlerin 224,2 milyon, Yahudilerin ise 19,6 milyon olacağı öngörülüyor. Pew'un verileri, doğum oranları, yaş dağılımı ve bölgesel demografik değişimler gibi faktörlere dayanıyor. Uzmanlar, bu tür projeksiyonların mevcut eğilimler üzerinden hesaplandığını ve uzun vadeli sosyoekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebileceğini vurguluyor.

  1. İSLAM – 3,91 milyar nüfus
  2. HİNDUİZM – 3,78 milyar nüfus
  3. HRİSTİYANLIK – 3,1 milyar nüfus
  4. ATEİST (Kayıtsız) – 1,09 milyar nüfus
  5. DEİST – 224,2 milyon nüfus
  6. YAHUDİLİK – 19,6 milyon nüfus

Son Dakika Yaşam 2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    tüm dinler kaldırılacak insanlık vicdan ve adalet olacak 5 7 Yanıtla
  • brhm ylmz brhm ylmz:
    bence bu gidişle ilk sırada ateizm veya deizm olur 4 3 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Şu anda ataizm ve deizim dünyada birinci sırada 2 2 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Yahu bunları kim uyduruyor salgınlar savaşlar deprem var saçma 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste - Son Dakika
