22 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

22 Ekim 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 01:00 beIN Manşet 01:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 02:00 Maç Saati 03:45 Maç Saati 04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 04:30 beIN Manşet 05:30 Maç Saati 05:30 Süper Lig Maç Özetleri 06:15 Maç Saati 07:15 Süper Lig Maç Özetleri 08:00 beIN Manşet 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 08:30 Maç Saati 08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 09:00 beIN Teknik 09:00 Futbolun Şehirleri 09:45 Süper Lig 10:00 Maç Saati 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 12:00 Futbolun Şehirleri 12:00 Maç Saati 12:00 Ekstra 12:45 Jaap Uilenberg İtirazlar 13:00 Taraftar 13:30 Süper Lig 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 14:00 Maç Saati 14:30 Taraftar 15:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 1. Lig 16:00 Ekstra 17:30 This is Paris 17:45 Süper Lig Kısa Özet 18:00 beIN Manşet 19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 19:00 Süper Lig Maç Özetleri 19:45 Jaap Uilenberg İtirazlar 19:45 Real Madrid - Shakhtar 20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 20:40 UEFA Şampiyonlar Ligi 20:55 Real Madrid - Shakhtar 21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü 21:50 Villarreal - Sivasspor 21:50 Bayern - A. Madrid 22:00 Maç Saati 22:45 UEFA Avrupa Ligi 22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Bayern - A. Madrid 23:00 Villarreal - Sivasspor

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