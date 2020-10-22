22 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

22.10.2020 06:42
22 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

22 Ekim 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 beIN Manşet

01:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 beIN Manşet

05:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Manşet

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 beIN Teknik

09:00 Futbolun Şehirleri

09:45 Süper Lig

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Maç Saati

12:00 Ekstra

12:45 Jaap Uilenberg İtirazlar

13:00 Taraftar

13:30 Süper Lig

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:30 Taraftar

15:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 1. Lig

16:00 Ekstra

17:30 This is Paris

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 Jaap Uilenberg İtirazlar

19:45 Real Madrid - Shakhtar

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:40 UEFA Şampiyonlar Ligi

20:55 Real Madrid - Shakhtar

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21:50 Villarreal - Sivasspor

21:50 Bayern - A. Madrid

22:00 Maç Saati

22:45 UEFA Avrupa Ligi

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Bayern - A. Madrid

23:00 Villarreal - Sivasspor

22 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Maç, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 22 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

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