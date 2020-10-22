Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 beIN Manşet
01:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 beIN Manşet
05:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Manşet
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
09:00 beIN Teknik
09:00 Futbolun Şehirleri
09:45 Süper Lig
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
12:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Maç Saati
12:00 Ekstra
12:45 Jaap Uilenberg İtirazlar
13:00 Taraftar
13:30 Süper Lig
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:30 Taraftar
15:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 1. Lig
16:00 Ekstra
17:30 This is Paris
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 Jaap Uilenberg İtirazlar
19:45 Real Madrid - Shakhtar
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
20:40 UEFA Şampiyonlar Ligi
20:55 Real Madrid - Shakhtar
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21:50 Villarreal - Sivasspor
21:50 Bayern - A. Madrid
22:00 Maç Saati
22:45 UEFA Avrupa Ligi
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Bayern - A. Madrid
23:00 Villarreal - Sivasspor
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika