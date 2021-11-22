22 Kasım 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

22 Kasım 2021 Atv Yayın Akışı

22 Kasım 2021 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Uzay Yolcuları 02:30 Uzay Yolcuları 04:40 Kalp Yarası 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kalp Yarası

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