23 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Aile Bağları

01:45 Asuman'la Sevgili Dünürüm

02:15 Aile Bağları

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

04:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tarkan Viking Kanı

13:00 Kalbimin Efendisi

14:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

16:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Salako

21:45 Şekerpare

23:45 Ölümcül Uçuş