23 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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23 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı

23.08.2022 06:42
23 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı

23 Ağustos 2022 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

05:30 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

YORUMLAR
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22 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı 22 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı 21 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı 21 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Halit Yerebakan, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 23 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 23 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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