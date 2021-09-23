Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:55 Kalk Gidelim
04:50 Yıldızların Yolu
05:45 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
06:55 Tövbeler Olsun
10:15 Kalk Gidelim
13:25 Benim Adım Melek
16:20 Seksenler
19:00 Ana Haber
23:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika