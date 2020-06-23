23 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

23 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı

23 Haziran 2020 Salı günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:10 Geniş Aile 01:10 Kelime Oyunu 02:20 Kanıt 02:30 Çok Gezenti 03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir 03:30 Çocuklar Duymasın 05:00 Geniş Aile 05:30 Müzik 06:00 Kampüsistan 08:15 Çocuklar Duymasın 10:45 Doktorlar 14:00 Derya Baykal'la Gülümse 16:00 Sağlıkla Gülümse 16:30 Yaprak Dökümü 19:30 Kelime Oyunu 20:45 Arka Sokaklar 23:45 Kanıt

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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