İstanbul'da Öğretmeni Darp Eden Veli Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Öğretmeni Darp Eden Veli Tutuklandı

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmeni darp eden veli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti ve şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

26.04.2024 13:22
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İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmeni darp eden veli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmeni darp eden velinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini aktardı. Tunç mesajında şunları paylaştı:

"Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan, bilgili ve ahlaklı bireyler yetiştirmek uğruna kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimize yönelik şiddet eylemi asla kabul edilemez. Hepimizi üzen olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." - ANKARA

İstanbul\'da Öğretmeni Darp Eden Veli Tutuklandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Öğretmeni Darp Eden Veli Tutuklandı - Son Dakika

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