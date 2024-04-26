Ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın toprağa verildi - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın toprağa verildi

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Kartal'da bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem tarafından tabancayla vurularak öldürülen Selin Yalın, ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Öktem cinayeti itiraf etti ve Selin Yalın'ın cenazesi Maltepe Merkez Camiinde kılınan Cuma namazının ardından Başıbüyük Mezarlığına defnedildi. Şarkıcı Yalın'ın cenazeye katılmadığı görüldü.

26.04.2024 15:09  Güncelleme: 15:17
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Estetisyen Selin Yalın, Kartal'da lüks bir rezidansta bir süredir beraber olduğu müteahhit Ömer Öktem tarafından silahla vurulup katledildi. Genç kadının şarkıcı Yalın'ın kuzeni olduğu öğrenildi.

CENAZEYE KATILMADI

Öktem, cinayetin ardından kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti itiraf etti. Rezidansta öldürülen Selin Yalının ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Maltepe Merkez Camiinde Cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın'ın cenaze namazı kalındı. Yalın'ın aile yakınları gözyaşı döktü. Selin Yalın'ın Başıbüyük Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzenin cenaze namazına katılmadığı görüldü.

Öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
Öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
Öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
Öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
Öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
Öldürülen estetisyen Selin Yalın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
Ünlü şarkıcı Yalın\'ın kuzeni Selin Yalın toprağa verildi
Kaynak: İHA

Maltepe, Kartal, Yalın, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın toprağa verildi - Son Dakika
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