Ünlü şarkıcı Yalın\'ın kuzeni Selin Yalın toprağa verildi

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Dans eden kadını gizlice kaydetti, tepki gösterenlere yanıtı ise daha skandal

Estetisyen Selin Yalın, Kartal'da lüks bir rezidansta bir süredir beraber olduğu müteahhit Ömer Öktem tarafından silahla vurulup katledildi. Genç kadının şarkıcı Yalın'ın kuzeni olduğu öğrenildi.

CENAZEYE KATILMADI

Öktem, cinayetin ardından kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ömer Öktem cinayeti itiraf etti. Rezidansta öldürülen Selin Yalının ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Maltepe Merkez Camiinde Cuma namazının ardından estetisyen Selin Yalın'ın cenaze namazı kalındı. Yalın'ın aile yakınları gözyaşı döktü. Selin Yalın'ın Başıbüyük Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzenin cenaze namazına katılmadığı görüldü.