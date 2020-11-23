23 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

23 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
23.11.2020 06:42
23 Kasım 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:30 Gönül Dağı
04:00 Kalpten Eve
05:00 Nirvana Alevler İçinde
05:00 Şefin Özel Konuğu
05:40 Seksenler
06:30 Böyle Bitmesin
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:55 Diriliş Ertuğrul
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:00 Şefin Özel Konuğu
13:40 Fazlası Zarar
14:00 3'te 3 Tarih
15:25 Gönül Dağı
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Tövbeler Olsun
23:40 Payitaht Abdülhamid
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