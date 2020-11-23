23 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:30 Gönül Dağı

04:00 Kalpten Eve

05:00 Nirvana Alevler İçinde

05:00 Şefin Özel Konuğu

05:40 Seksenler

06:30 Böyle Bitmesin

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:55 Diriliş Ertuğrul

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:00 Şefin Özel Konuğu

13:40 Fazlası Zarar

14:00 3'te 3 Tarih

15:25 Gönül Dağı

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Tövbeler Olsun

23:40 Payitaht Abdülhamid