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23 yaşındaki arıcı genç, ağzı burnu ve kulaklarından kan gelmiş olarak bulundu - Son Dakika

23 yaşındaki arıcı genç, ağzı burnu ve kulaklarından kan gelmiş olarak bulundu

18.12.2021 21:53
23 yaşındaki arıcı genç, ağzı burnu ve kulaklarından kan gelmiş olarak bulundu

Aydın'da arıcılık yapan 23 yaşındaki genç, bir süredir haber alınamamasından sonra ormandaki barakasında ağzı, burnu ve kulaklarından kan gelmiş olarak baygın bulundu. Derhal hastaneye kaldırılan ve burada yaşamını yitiren gencin ölümü savcı tarafından şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Yiğithan Artık (23)'dan bir süredir haber alamayan yakınları, merak edip, dün akşam saatlerinde kovanlarının bulunduğu ormana gitti. Artık, buradaki arıcı barakasında yerde baygın halde bulundu. Artık'ın yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağzı, burnu ve kulaklarından kan geldiği belirlenen Artık, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Artık, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Savcı, arıcının ölümünü şüpheli bulup, soruşturma başlattı. Artık'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

23 yaşındaki arıcı genç, ağzı burnu ve kulaklarından kan gelmiş olarak bulundu
23 yaşındaki arıcı genç, ağzı burnu ve kulaklarından kan gelmiş olarak bulundu

Savcı, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 23 yaşındaki arıcı genç, ağzı burnu ve kulaklarından kan gelmiş olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 23 yaşındaki arıcı genç, ağzı burnu ve kulaklarından kan gelmiş olarak bulundu - Son Dakika
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